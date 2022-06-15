昨（14日）晚上8時20分，宜蘭縣蘇澳的馬賽路與忠孝路口，突然發生「砰」一聲巨響，1支交通號誌桿連根拔起，滑落重劃區的工地裡並壓破水管、湧出大量水。（蘇澳鎮民代表陳映蓉提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

昨（14日）晚上8時20分，宜蘭縣蘇澳的馬賽路與忠孝路口，突然發生「砰」一聲巨響，1支交通號誌桿連根拔起，滑落重劃區的工地裡並壓破水管、湧出大量水。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

昨（14日）晚上8時20分，宜蘭縣蘇澳的馬賽路與忠孝路口，突然發生「砰」一聲巨響，1支交通號誌桿連根拔起，滑落重劃區的工地裡並壓破水管、湧出大量水；警方獲報後即前往交管、確保用路安全；蘇澳鎮長李明哲與宜蘭縣政府交通處長王明輝及地政處土發科長許進星，獲悉後即前往了解。

據了解，該處工地為「慶安段自辦市地重劃區」，近日正開挖汙水下水道接管工程，而工地緊鄰馬路路側，昨日因蘇澳降豪雨，裸露在外的馬路地基坡面，受到雨水沖刷崩滑約40平方公尺，使原本佇立路旁的交通號誌燈桿，竟往工地方向傾倒，打斷工地裡的自來水管線，導致新城里130戶居民無水可使用。

經自來水公司、工程單位緊急動員搶修，從14日晚上9時30分開始停水，於15日凌晨1時左右恢復供水，並移除傾倒的號誌桿；縣府交通處也緊急裝置臨時號誌桿，由警方進行交管。

李明哲會同縣府主管機關、「重劃會」代表、施工單位、自來水管線公司，於今（15日）上午重回現場會勘；李明哲強調「工程進行期間，安全為最優先考量」，要求施工單位，儘速強固路基，也籲請縣府若有公安疑慮，定要負起督導責任，以落實施工規範與安全防護。

縣府秘書長林茂盛表示，昨晚獲悉新馬市地重劃工程邊坡坍滑，第一時間即請交通處長王明輝及地政處土地開發科長許進星前往了解處理，請施工單位先回填約2米高度的土方以穩定邊坡，再加蓋帆布，避免災情繼續擴大。

林茂盛指出，縣府已要求地政處檢視設計圖說是否與現場相符，如有不符，將會依規定處罰；至於後續施工作業，也要求地政處加強查核及坍塌處穩定、保護作業，以確保施工品質。