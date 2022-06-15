基隆市教育處今年規畫「誰來基隆」繪本學習課程或閱讀活動，也鼓勵學生學習寫作技巧，透過拆解與模仿，創作屬於自己的繪本。教育處並補助全市5個學校將學生創作的繪本印制精裝書。基隆建德國小15日上午舉行了繪本創作發表會。

教育處杜國正處長表示，基隆的學生都能透過閱讀「誰來基隆」了解基隆的歷史，也鼓勵老師帶領學生創作主題繪本。更難得的是，因應社會疫情變動調整宣傳策略。這整個過程從閱讀素養出發，連結「自主行動」、「社會參與」及「溝通互動」的3個面向，正展現108課綱核心素養。

建德國小110學年度創立了「小青鳥工作坊」，六年級的全體學生利用閱讀課，分組繪製了83本手工繪本，每本都有不同的故事。他們從學習基本寫作技巧開始，以「故事六結構」來分析經典童話故事，進而拆解與模仿。

校長胡宗光說，建德國小善用基隆文化局出版的「誰來基隆」繪本套書來教學，鼓勵學生寫自己的故事，為了讓小青鳥的作品在圖書館代代傳承，申請經費將學生製作成質量俱佳的繪本；同時舉辦「小青鳥工作坊特製印章暨新書發表會紀念章設計大賽」，鼓勵全校學生參與，有效提升學生對圖書館活動的認同感。

此外，安樂國小學生創作《慈雲寺-安小好鄰居》、《蚵殼港美食街》以在地文化為主的繪本；中華國小學生創作《漫步基隆》；中和國小學生創作《基隆港傳奇》、《基隆地名由來》、《基隆的古蹟》等故事；中正國中學生創作《追憶•發想•基隆》，都是基隆在地生活與想像、城市記憶的好題材。