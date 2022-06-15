亞特蘭大勇士在連勝中途做客同區墊底的華盛頓國民，把握機會再下一城，將連勝推進到第13場。儘管球星歐比斯（Ozzie Albies）不幸受傷，勇士15日照樣以10比4擊敗國民，再差1勝就可追平自家在2013年的14連勝紀錄。勇士先前的最高紀錄是2000年的15連勝。

勇士菜鳥外野手哈里斯（Michael Harris II）說：「當你每晚都在贏球，你感覺自己站在世界頂端，感覺我們在比賽的每一個地方都做到滴水不漏。」

此戰幾乎和前一場沒有兩樣，勇士同樣是5支全壘打，同樣是史旺森（Dansby Swanson）、狄阿勞（Travis d'Arnaud）、歐蘇納（Marcell Ozuna）、哈里斯等人轟出全壘打，甚至連比數都差不多（前一場9比5），相當於整個重演了一遍。國民投手兩場總計挨了10轟，勇士先發左投弗里德（Max Fried）在這波連勝裡獲得第2個勝投，目前7勝2敗，自責分率2.90。

本季勇士累積94轟僅次於美聯的洋基（98轟），他們比對戰的球隊多敲了45轟亦是國聯最佳，也就是轟得很多，但自己不容易挨轟。勇士目前以萊利（Austin Riley）的16轟最多，歐蘇納12轟居次。二壘手歐比斯前一戰揮棒受傷，診斷是左腳骨折，被放入60天傷兵名單。