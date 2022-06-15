一名在109年於憲兵某指揮部服役的林姓士官，在網路上認識一名女子後，藉機要找按摩師替她按摩，自己分飾兩角，假裝是按摩師前往女方家中到家服務，在過程中要求女方脫光衣物，隨後露出猙獰面目，強制性侵得逞，林男變辯稱「她有呻吟還配合變換姿勢」，兩人二人是情投意合，但一審及二審法官均認為，林男一人分飾兩角，硬要約女方按摩，動機可議，因此不採信其說詞，判刑3年6月，仍可上訴。

根據判決書，林姓男子於民國109年3月間在憲兵某指揮部擔任下士，當時林男透過交友軟體探探認識女子小芬後，即以微信暱稱「wei」與小芬連絡。佯稱要請一位按摩師到她租屋處替她按摩，雖經小芬婉拒，但林男仍不斷勸說，終獲小芬同意。

林男隔日假裝自己是按摩師前往小芬家中替她按摩，過程中還要求小芬褪去衣物，然後趁著自己體型優勢，將小芬壓在床上性侵得逞。

林男開庭時坦承雙方發生性行為，但強調兩人是你情我願，還說「小芬有呻吟，也有點頭表示同意發生關係，還自己將屁股拱起來，結束後她去洗澡，我不想等太久就先走了。」

而林男的律師也辯稱，女方外衣、外褲、內褲都是自行脫去，女方也承認按摩時的姿勢與性交時之姿勢有所變換，而且案發當日小芬還清洗當天所穿衣物，與一般性侵害案件被害人會保存犯罪跡證有異。

一審時認定，法官認定小芬案發後有受到驚嚇且情緒低落，案發隔天就前往醫院驗傷，符合遭性侵被害人保全證據的情形，且女方事後也向林男、親友傳訊詢問並哭訴案發經過。且林若無意犯行，何需一人分飾兩角動機可議，因此依強制性交罪，判林男3年6月，但林男不服上訴遭到駁回，維持原判，仍可上訴。