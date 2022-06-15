交通部部長王國材與立法委員許智傑等到鳳山車站視察。（洪靖宜攝）

台鐵高雄機廠原為車輛檢修廠房，已於去年11月完成全體人員機具搬遷作業，目前已於潮州新廠啟用。（許智傑辦公室提供）

交通部部長王國材與立法院交通委員會15日到高雄考察重要交通建設，包含鳳山車站上方新建大樓空中鳳城進度，該大樓總經費約25億元，預計2024年完工，立委許智傑爭取盼能提前至明年底完工，鐵道局也表示會朝這方向努力，現場不少民代和里長紛紛反映的周邊停車接駁、整治等問題。

立法院交通委員會與交通部長王國材今至高雄考察交通建設，第一站就到鳳山車站視察上方新建大樓空中鳳城，該工程從2020年11月開工，原定2024年1月完工，總經費近25億元，分為AB棟，涵蓋商業空間、青創空間及電影聚落空間等，地面層景觀延續曹公圳歷史廊道，將創造一個會呼吸及光合作用的生態車站，目前工程進度約3成。

立委許智傑提到，盼能提前到2023年年底完工，王國材表示在地方重視下，交通部會全力做好，如期如質完工，鐵道局也說會朝這方向努力。

現場鳳山區民代和里長也紛紛表達意見，市議員張漢忠提及，鳳山鐵路地下化後，火車從地下要爬升至地面層時的噪音影響周邊民眾生活，應提出方法改善；市議員鄭安秝則說，鳳山車站周邊停車位不足，且車站內部停車費收費過高，應推出里鄰優惠方案，解決車站周邊違停問題。王國材說，停車費部分將請台鐵局研議，另外也將與高雄市府交通局討論整頓周邊可提車空間。

接著，他們也到鳳山中城計畫發展的一環台鐵高雄機廠，了解目前轉型活化狀況。部長王國材到場視察提出意見，認為廠內部應該要部份要保留部分開發，如果僅純粹欣賞沒有設施難以開發，像駁二藝術特區有餐廳商業等，對於文化團體堅持予以尊重，但還是建議兼顧，該保留就保留，有些要適當開發。

許智傑也說，文化跟商業要兩者兼顧，在地里長反映給希望此空間能規劃一處活動中心，這點也會再討論，但大方向是將鐵道及周邊場館一併保存下來，整體開發細節如何規劃，也會密切地跟交通部、高雄市政府討論。