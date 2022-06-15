疫情爆發期間，國內公司被其他國內上市櫃公司或外國公司併購的案件不減反增，KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部會計師丁英泰指出，新創公司評估被併購時，應衡量併購條件合理且符合公司及股東的最大利益，另也要考慮到公司股東稅負成本。

新創公司的經營團隊在投注心力推展業務、研發創新之際，如果也能對併購的議題有基本的了解，或許可以為公司帶來更好的發展契機，也使公司股東能有額外的獲利出場選項。

丁英泰舉例，新創公司如果有依公司法的規定發行股票，則在被他人併購時，倘由個人股東將公司股票移轉給併購公司以取得對價，因所得稅法規定證券交易所得停止課徵所得稅，該股票移轉發生的利得可免課所得稅，但仍需按成交價格繳納千分之三的證券交易稅。

另外，依照我國2021年1月27日修正公布的所得基本稅額條例第12條的規定，個人股東未上市櫃證交所得應計入個人最低稅負制計算，若最低稅負超過綜所稅則需補繳差額稅款。除非公司屬於經主管機關核定之國內高風險新創事業公司，且交易時公司設立未滿5年，才有機會不計入個人基本所得額課稅。

除此之外，今（2022）年5月底經立法院三讀通過的企業併購法修正案為促進新創公司之併購，減輕稅負成本對於個人股東併購意願的影響，規定符合一定條件之新創公司進行合併或分割時，其個人股東取得股份對價而發生之股利所得，可選擇全數延緩至取得股份次年度之第三年起，分三年平均課稅。

丁英泰建議，新創公司被併購時，在談判初期就可積極尋求專業人士的協助，同步針對股東的稅負成本進行試算，同時將各種租稅減免措施納入考慮，因為併購稅負對併購條件形成、流程、時程規畫都可能產生重大影響，甚至影響交易成敗，不可輕忽。