瑞士寶盛發布「2022年全球財富及高端生活報告」，當中挑選出高淨值人士消費習慣中常見的商品和服務，並分析其在全球24個主要城市的價格，關注高端生活成本的年度變化。該報告指出，在過去一年，富裕人士的生活成本大幅上升。亞洲仍然是世界上最昂貴的地區，其中上海繼續佔據首位，而台北位居第三，香港位居第四，新加坡位居第五。

該報告指出，對比全球價格，台北「女士鞋履成本」排名全球第一，「腕表」排名第三，「單車和高級餐飲」排名第四，「女士手袋和高級紅酒」排名第五。

該調查也發現，大陸的奢侈品市場地位進一步提高，並且在2025年左右將成為世界上最大的奢侈品市場。對比全球價格，上海在「跑步機、威士忌、商務旅行和高級餐飲成本」排名全球第一，「女士手袋、女士鞋履、男士西裝、腕錶和律師費」排名第二，「珠寶」排名第三。

而對比全球價格，新加坡的「汽車」成本排名全球第一，「高級餐飲」排名第三，「威士忌」排名第五；另外，香港的「住宅」成本在全球排名第二，「律師費」排名第三，「威士忌」排名第四，「汽車和商務」旅行排名第五。

另外，「東京」是亞洲跌幅最大的城市，也是本次全球排名中跌幅最大的城市。與其他城市相比，東京有13個高端生活指數項目下降，而上升的只有4個。這主要由於在研究進行期間，日圓兌美元大幅貶值。儘管孟買以昂貴的房地產聞名，但它仍是價格最實惠的城市之一，對比全球價格，孟買在一系列生活科技與電子產品中排名第三。

相較上一期報告，曼谷的排名下降4位至第15位，維持在中段水準，相比該地區的其他城市，曼谷的價格明顯更加便宜，許多指數項目低於地區平均價格。這可能是因為泰國國內生產總值（GDP）重要組成部分的旅遊業還沒有從疫情中完全恢復。相較全球價格，曼谷威士忌成本排名全球第三，汽車、女士鞋履和雷射視力矯正手術排名第四。

瑞士寶盛指出，瑞士寶盛「高端生活指數」(Lifestyle Index)是全面性的追蹤世界各地的價格和消費行為，以衡量出世界各地高淨值人士生活裡最具代表性之商品和服務的價格上升趨勢。通過這個指數，投資者可估算要維持甚至提高購買力所需的投資組合收益。這是瑞士寶盛第三次發布該報告，覆蓋範圍遍及全球。

瑞士寶盛私人銀行執行委員會成員兼財富管理方案部主管Nicolas de Skowronski表示，新冠肺炎疫情引發的全球不確定性在通膨上升和地緣政治持續緊張下愈演愈烈，這只會令投資者更需要保護自己的購買力，從長遠來看也更需要積極規劃以保障財富。

瑞士寶盛私人銀行亞太區研究主管馬修斯(Mark Matthews)補充，瑞士寶盛「高端生活指數」讓高淨值人士能更清楚掌握個人通膨率。該指數顯示，2021年商品價格平均上漲15％、服務價格揚升22％，均影響了富裕族群的購買力。在這個背景下，如何將這些洞察與財富管理策略結合起來，防止價格上升侵蝕財富，並在當前環境下保障財富並實現增值，是非常重要的。