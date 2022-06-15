中央要求全面回收富樂Flowflex快篩試劑，台中市再回收兩批號COV2030026、COV2030027共10萬8000劑也全面回收，並換發其他廠牌快篩試劑。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市今(15)日新增1萬756例本土確診，並新增19死，確診人數再度破萬並高居全台第一；副市長令狐榮達於疫情線上記者會表示，目前中南部疫情仍處高原期，他也宣布中央已要求全面回收富樂Flowflex快篩試劑，因此另外兩批號COV2030026、COV2030027共10萬8000劑也全面回收，並換發其他廠牌快篩試劑。

台中市15日新增1萬756例確診，其中1萬93例為快篩陽確診，占93.84％。台中市衛生局副局長邱惠慈表示，台中市也新增19例死亡個案，年齡屆於59到95歲之間，其中65歲以下有4人，65到79歲有6人，80歲以上有9人，6人無接種疫苗紀錄，18人有慢性病、癌症病史，其中1例沒有慢性病者是93歲高齡長者。

令狐榮達於疫情線上記者會表示，富樂Flowflex快篩試劑疑混充「大陸製」快篩的批號COV2025056，市府持續進行回收與退貨作業，食藥署昨日進一步公告「富樂快篩試劑全面回收」，因此另外兩批號COV2030026、COV2030027共10萬8千劑也全面回收，並換發其他廠牌快篩試劑。

令狐榮達強調，市府已依食藥署提供的核准名單持續採購快篩，補足缺口，防疫量能不會有空窗期，請市民安心。

邱惠慈解釋，食藥署14日已將富樂快篩試劑認定為有重大違害人體健康之虞，除先前爆出問題批號要回收，也要求全面回收，台中市一共採購三批共43萬8千劑富樂快篩試劑，台中市政府已發出12萬7094劑，將陸續回收換發。