台北市民常打1999陳情大小事，但交談語音卻在未經當事人同意人下被市府轉成文字並辨認情緒，恐有外洩聲紋等個資疑慮，有議員質疑，先前要求此案暫停並送資料治理委員會檢視，最終卻在沒開會的情況下做出「無違法」決議並放行局處執行，違反行政規則，炮轟市長柯文哲的資料治理根本是打假球。

對此，資訊局表示，由於資料治理委員會大會已授權由各工作小組開會決議，然而本案經個資保護工作小組審議，並未明顯違反個資法，後續也會送委員會備查。至於議員質疑程序有誤，未來將研討修正資料治理委員會設置要點，避免爭議並完備法制程序。

台北市政府近期在智慧城市產業場域實驗試辦計畫中，提出「1999心聲分析規畫專案」，期間遭受不少非議，包括專案執行後才進行個資保護對策研究招標，挨批「先上車後補票」，如今又被爆出將陳情語音轉為文字並辨認情緒，不僅未取得當事人同意，也違背市府自稱「語音僅作教育訓練之用」。

市議員吳沛憶質疑，北市府聲稱此案已暫停並送資料治理委員會檢視，然而該委員會在今年3月14日舉行第6次會議後，就再也沒開過會，本案也僅在5月12日的「個資保護組工作小組」中被討論，最後做出「無違法」決議，並在5月26日發函給研考會進行後續執行。

她批評，「台北市政府資料治理委員會設置要點」中規範兩種會議，包括委員會和工作小組會議，委員會的規模與位階均大於工作小組，也明確要求各工作小組會議決議經委員會通過，才能以府名義送請各相關機關辦理，市府做法顯然已違反自訂法規。

她指出，雖市府強調資料治理委員會第5次大會時，已授權工作小組在業務單純的情況下可直接發函給局處辦理，但看當時的會議紀錄完全看不出來，聲紋資料是生物特徵資料，事關重大，不符合業務單純條件，且「設置要點」是行政規則，委員會是依照要點設立的任務編組，委員會的決議不應有高於行政規則的效力。

她質疑，北市府在違反行政規則的情況下逕由工作小組進行處理，根本是趕著要放行，顯示北市府的資料治理漏洞百出，連自己訂的要點都無法遵守，資料治理委員會根本就是市長帶頭放水打假球。