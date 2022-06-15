今年的6月11日於南京江寧區銀杏湖舉行了「情繫兩岸，相聚江蘇」為主題的系列交流活動，並在當天由「走進美麗鄉村」自行車活動作為首項交流活動起跑，聚集了來自各地的青年以及兩岸婚姻家庭，一同參與活動，現場熱鬧奔騰。

「情繫兩岸，相聚江蘇」主題系列交流活動啟動。(圖／主辦單位提供)

「走進美麗鄉村」自行車活動全程共計20公里線路，沿路貫穿南京江寧區美麗鄉村湖光山水、民宿鄉居，讓參與民眾除了能鍛鍊身體外，能更深入感受南京鄉村的自然風光，也可以藉由交流活動認識志同道合的朋友，進一步貼近生活，融入南京。

青年們騎著自行車沿路欣賞鄉村美景。(圖／主辦單位提供)

南京著力構建青年線下線上精神家園系列活動，先後舉辦了「文學之都，與寧共閱」主題讀書會活動、兩岸端午節藝文嘉年華、青年籃球賽等交流活動，搭建中華優秀傳統文化品鑒平台，讓青年們可以相聚在一起，共同品文學書香、賞時尚演藝、悟思想真諦，傳承中華優秀傳統文化，用豐富的精神食糧滋養心靈，相關交流活動也深受民眾歡迎。