43歲大陸女星劉濤演出《瑯琊榜》、《還珠格格-天上人間》等劇走紅，她與「京城四少」之一的富商王珂2007年閃婚，生下一女一子，近年卻常莫名被傳婚變，上月還有傳言稱因王珂炒幣導致婚變，引來劉濤工作室火速否認，揚言提告。而最近有網友直擊劉濤身穿咖啡色套裝，低頭逛市場，看來表情落寞，原來是為了拍新劇。

劉濤當年與王珂愛得轟轟烈烈，相識相戀20天就決定結婚，劉濤也一度為愛引退，沒想到老公卻因金融危機瀕臨破產，劉濤第一時間決定復出賺錢拯救丈夫，一連接下好幾檔戲，事後她回憶救夫過程毫不後悔，直言：「既然選擇了他，就不能放棄他」。

劉濤正趕拍《縣委大院》。（圖／翻攝自新浪娛樂）

今年3月網上傳出劉濤被拍到和電視台主持人互動親密，5月又有網友稱劉濤過去一年接下近20部戲幫老公還債，沒想到王珂「又一屁股虧在炒幣上。有的男人命就是這麼好，有大美女倒貼生兒育女還幫還債！」引來劉濤工作室親自回應：「您發布的為不實內容，請立即刪除，網絡並非法外之地，拒絕造謠及傳謠，我們保留合法追究的權利。」

劉濤一身咖啡色套裝現身市場。（圖／翻攝自新浪娛樂；攝自劉濤tamia微博）

見此，造謠網友「李三笑0008」隨後也將相關微博刪光，目前不知官司進展，眼尖網友發現王珂的微博名稱原為「學生王珂」，最近改成「酌我姑酒滿金罍」，並取消關注劉濤，引來外界討論。而另據《新浪娛樂》報導，劉濤最近被直擊手提著菜籃逛菜市場，表情凝重，其實是在拍電視劇《縣委大院》，她下了戲後便立刻戴緊口罩，眼神也露出笑意，看來心情不錯，也用行動證實自己沒因經濟問題與老公鬧婚變。