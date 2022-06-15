石斑魚前車之鑑，雲林縣口湖鄉「漁類生產合作社」台灣鯛堅持逐批檢驗。（本報資料照片）

雲林縣口湖鄉「漁類生產合作社」針對石斑魚因藥檢問題外銷大陸受阻，15日表示逐批檢驗是永續外銷的重中之重，目前台灣的台灣鯛主要銷往美國，每公斤價格至少60元，相當不錯。台灣鯛曾於2017年因國外競爭出口受挫，後來堅持逐批檢驗強化國際競爭力，並與漁民契養避免供過於求，加上內銷市場擴大，現在內外銷情況相當穩定。

大陸日前禁止台灣石斑魚銷陸，15日更傳出輸陸白帶魚包裝樣本驗出新冠病毒核酸陽性，讓全台水產養殖業者人人自危，口湖鄉「漁類生產合作社」總經理王益豐認為，國際市場對於進口水產藥檢相當嚴格，漁民與加工業者必須自我要求，才能在國際市場與他國競爭。

王益豐表示，「漁類生產合作社」以飼養台灣鯛為主，早年漁民沒有計畫經濟觀念，一見價格好便一窩蜂搶養，往往造成供過於求價格崩盤，因此他決定與漁民契養，先接訂單再飼養，如此既能維持市場價格，漁民也不會血本無歸，加上不用削價競爭，品質自然相對提升。

王益豐說，為了讓消費者對台灣鯛品質有信心，取得SGS、ASC、BAP等相關國際認證是基本的，最重要的是打撈魚隻時一定要逐批檢驗，不僅可確保品質，且可從中掌握何處有疏失，如此才能持續進步，只要把最好的東西呈現在消費者面前，不管是外銷或內銷都不用怕。

王益豐指出，台灣鰻魚銷日、韓，也曾因藥檢問題受挫，台灣鯛於2017年因大陸、東南亞的競爭，出口大受影響，後來藉由加強藥檢與計畫養殖，不斷提升自身競爭力，才能絕處逢生，此次石斑魚等魚類銷陸受阻，應設法把危機化為轉機，如此才能精益求精、永續經營。