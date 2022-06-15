今天（15日）宜蘭新增1221人確診，新增3名死亡個案，累計死亡個案達100人，縣內縣長林姿妙今天宣布，為了保護縣民的健康安全，第17波快打站6月18日起提供服務，提醒尚未完整施打疫苗的民眾盡快前往。

衛生局表示，今日新增3名死亡個案，年齡都介於49歲至90多歲之間，3人皆為男性，都有慢性疾病，其中1位長者住在長照機構；3人中有1人未施打疫苗，2位打3劑。

根據縣府統計，目前死亡確診個案為100人，其中80歲以上長者69人，40人是住宿式長照機構的住民。100人中，有38人未施打疫苗、12人打1劑、13人打2劑、36人打3劑，另有1人打滿4劑；有47位在確診3日內不幸往生。

衛生局表示，目前宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達88.1％，第二劑涵蓋率為80.3％，第三劑涵蓋率達66.5％；第17波快打站在6月18日起提供服務，請未接種完整疫苗的民眾前往施打，或至縣內合約醫療院所接種，65歲以上長者還可獲得500元禮券及2劑家用快篩試劑。