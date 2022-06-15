保單送審、被退件、再修正補強，來回歷時近五年，國泰人壽14日宣布，推出市場首張「眼睛保單」，共三大訴求，一是專門承保白內障、視網膜剝離、黃斑部病變及青光眼手術及特定處置費用；二是針對40到70歲中高齡，可續保到80歲；三是附約形式，一年保費最低68元，即有1萬元保障，最高可投保5萬元保額。

因為智慧型手機、平板電腦使用時間越來越長，國人平均每天使用3C時間達10.7小時，加上工作時使用電腦、回家看電視等，眼部疾病已成普遍的現代文明病，國壽引用健保署2021年統計，2020年國內因白內障就醫人數達110萬人，其中8成逾60歲，青光眼就醫人數則連二年破30萬人；且每年平均每10萬人就有15人罹患視網膜剝離；而65歲以上高齡者失明的主要原因之一就是黃斑部病變。

針對這四大眼疾，國壽在2017年就曾送審「睛彩人生」，當時是設計定期壽險與眼疾手術保障等結合，被金管會認為過於複雜，且醫療定義、發生機率等沒有公正資料，來來回回被退件又補件，近五年時間，終於在2022年6月以附約形式推出市場上首張專門保眼睛手術的保單。

國壽的睛彩人生強調三大特色，一是專門承保白內障、視網膜剝離、黃斑部病變及青光眼手術及特定處置費用，尤其是國人逾60歲後，白內障手術的機率非常高，投保眼睛保單可作為「損失填補」，保額1到5萬元，可支應手術的部分支出。

二是專門針對中高齡族群，由於四大眼疾好發在40~70歲之間，因此眼睛保單也只針對40~70歲者可投保，最高續保到80歲，協助規劃未來眼睛手術的風險彌補。

三是保費便宜，眼睛保單是附約形式，40歲投保保費最便宜，男性每萬元保額一年保費74元，女性則是68元，等於投保5萬元，男性一年保費370元，女性340元。不過到55歲之後女性保費就會高過男性。

因為風險考量及測水溫，此保單必須搭配新主約，限制手術險、住院日額及實支實付醫療險，同時這張保單可能只是「一眼保單」，即出險一次，即不再續保，國壽建議還是要以手術險或實支實付險來規畫足額保障。