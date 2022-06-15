陳映岑學測時考了59級分，參加台大申請入學時，都以正取第一名錄取。最終，她選擇社會學系。（精誠中學提供／吳敏菁彰化傳真）

林岑鍀是學校模聯主席，錄取台大的政治學系公共行政組。（精誠中學提供／吳敏菁彰化傳真）

大學甄選今天放榜，精誠中學共有14位同學錄取醫學系，12位醫科、2位中醫，台、清、交、成、政共錄取58人，全校高三學生已有356人考上自己的理想科系，不包括科技大學。

精誠中學表示，除唐浩恩錄取國立臺灣大學醫學系、吳柔嫻錄取國立成功大學醫學系外，此外江承厚、洪啟晏、胡碩傑、陳品睿、傅琮喆、林宥辰、林慕恩、黃之琦、楊子萱、謝承恩、蔡易林等12人也都如願取得完成白袍夢的資格。

除了醫科表現亮眼外，今年學生中有許多二類高手，追求自己的夢想科系，謝函蓁、董家愷及鄭立永如願成為台大電機系準大學生。

在特殊選材上，學校中量子電腦高手張仁瑀、張沂竣及語文高手雷翔茲錄取陽明交大百川學士學位學程，徐育兆錄取成功大學全校不分系學士學位學程、陳昕蔓政治大學東南亞語言與文化學士學位學程(印尼文組)。

社會組學生表現也很有自己的風格。曾代表本校參加外交部辦理的外交小尖兵競賽榮獲第三名的陳映岑同學，學測時考了59級分，應該可以挑戰台大法律等熱門科系，但她對於哲學、社會、人類學非常有興趣，參加台大申請入學時，都以正取第一名錄取。最終，她選擇社會學系作為自己另一階段的出發，將來希望能走學術研究的路。

另位男同學林岑鍀，是學校模聯主席，他在高中學習時發現自己對於社會、政治領域特別感興趣。高中三年積極努力地充實自己的學習歷程，也在申請入學時錄取台大的政治學系公共行政組。導師蘇慧瑩說：「國中直升高中時，岑鍀排名在222名，並不是很出色，但高中以來他經過多元探究，把握每一次增進能力的機會，因而得以有非常豐富的學習歷程檔案。看到孩子有方向、目標後奮力直追，這樣的態度和精神很令人激賞，也是老師最大的慰藉。」