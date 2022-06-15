鍾東錦（後排右２）、謝福弘（後排左１）2人難得在公開場合同框。（李京昇攝）

國民黨苗栗縣長人選仍處於僵局，國民黨中央想徵召立委徐志榮參選，但徐推辭，而有意參選的苗栗議長鍾東錦持續舉辦18鄉鎮市祈福傾聽之旅，前水利署苗栗管理處長謝福弘也不再低調，苗栗縣長徐耀昌15日為銅鑼鄉竹森社區銀髮健身俱樂部揭牌開幕，鍾、謝2人都到場，雙方禮貌寒暄，也是在2人宣布參選後難得公開場合首度同框。

國民黨主席朱立倫訪美返台，馬上就要面對高雄市、新竹市和苗栗縣等縣市的提名問題，朱立倫訪美期間，再三叮嚀黨秘書長和選策會辛苦一點，努力為徐志榮排除「地方的聲音」，不過徐志榮仍沒有參選的規劃，並且搬出要陪伴老母親以及做人講話要算話等誠信問題，強調將堅定原則「不會參選」，同時也建議黨中央，讓有意願參選的黨員同志，一起辦一個民調初選，由民調最高的候選人代表國民黨出征。

最近地方親鍾支持者舉辦民調，一份由6月6日至6月12日，為期一周的網路民調，詢問「您是否贊成苗栗縣長候選人採用初選民調？」總共3685個投票數中，有高達77.5％的民眾贊成、12.97％的民眾不贊成、9.53％的民眾沒意見。

苗栗地方政界指出，目前苗栗縣國民黨籍縣議員、鄉鎮市長、代表和村里長，大約有500多人，他們都準備投入年底大選，其中將近有8成也認為，透過民調初選產生縣長候選人，才能發揮母雞帶小雞的功能，帶領黨籍候選人贏得選戰。

目前檯面上的鍾東錦持續舉辦18鄉鎮市祈福傾聽之旅，而謝福弘已設置競選籌備處，並懸掛路口看板，開始起跑，最後將由誰出線則考驗黨中央決策。