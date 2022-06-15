PTT表特版一向以出美女聞名，不管是顏值爆表、又或者是身材夠嗆辣，只要鄉民愛就有在PTT爆紅的機會，近來有位泰國口罩正妹Suthi DA，生來有著一雙水汪汪的大眼睛，尤其上圍曲線碩大驚人，她的真實身分還被爆料是1名女獸醫，儘管口罩拿掉正臉見人，鄉民的著重點還是她超巨尺寸狂喊：「我獸性大發啦！」

獸醫Suthi DA有一雙水汪汪大眼睛。(圖/Suthi DA IG)

近來有1名網友在PTT表特版，用「正妹獸醫」為題PO出一系列照片，可見她戴上口罩和小狗來張合照，口鼻都還未見客，僅露出美麗的雙眼，一頭秀髮梳理得十分整齊清爽，穿著打扮休閒俐落，感覺起來應是走清純路線的正妹，後續她將外套脫掉穿上黃色毛衣，緊身短版剪裁將身形展現的唯妙唯肖，仍緊盯1部位的滿版畫面。

曲線在黃上衣襯托下變更加突出。(圖/Suthi DA IG)

接著這名正妹獸醫走進大海之中，穿上火辣藍色比基尼在海灘踩踏，從直接向前壓在海灘之上，雙手則俯臥在她的胸部前方，眼前清涼海水緩緩流向她的身體內側，絕對領域沾上幾滴水花，她整個人都看起來無比清爽，而若是選在海水中站起身子來，閉眼享受碧海藍天的沁涼舒爽，好身材也全在鏡頭前一一曝光。

獸醫躺臥在沙灘上畫面非常養眼。

外貌評價一般的獸醫Suthi DA，卻擁有逆天的好身材。(圖/Suthi DA IG)

好多鄉民都被她的曲線迷倒，紛紛喊出：「怎可以外掛兩顆核子彈」、「她幫動物開刀的時候視線不會被擋住嗎？」、「嚇死我了這Ｘ怎麼會這麼大」、「她動完手術動物也悶死了」、「大姊我想打籃球」、「是什麼蒙蔽了我的雙眼」、「好奇查了一下發現新大陸」、「我家的貓突然需要看醫生」、「這是獸醫騙誰是乳牛吧。」