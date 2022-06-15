美國也出現愈來愈多BA.4、BA.5病例。

台灣邊境湧現Omicron亞變種BA.4、BA.5病例，指揮中心今（15）日坦言遲早爆發本土病例。先前日本研究發現，BA.4、BA.5、甚至是BA.2.12.1等亞變種已經進化為更易於感染肺部細胞而非上呼吸道細胞，讓英國專家感嘆病毒正變回更危險的形式，顯然不是普通感冒。

英國BA.4、BA.5確診病例正在增加，讓專家警告當地將在冬天迎來疫情大爆發，英國《衛報》（The Guardian）報導，日本東京大學團隊5月底在醫學期刊預印本網站bioRxiv刊登Omicron亞變種的實驗成果。

研究發現，Omicron亞變種BA.4、BA.5、甚至是目前在美國盛行的BA.2.12.1，可能已經進化為更易於感染肺部細胞、而非上呼吸道組織的病毒，讓這些亞變種與BA.1、BA.2等Omicron早期亞變種不同，而是更類似於Alpha或Delta等早期變異株，早期Omicron亞變種較傾向感染肺部以外的組織，可能是多數患者症狀較輕的主因。

整體而言，東京大學的研究發現，BA.4、BA.5、BA.2.12.1在人類肺臟細胞的複製能力較BA.2更有效率；在倉鼠的研究中也發現，感染BA.4、BA.5的症狀可能更嚴重；這些亞變種的再生數（reproduction number）似乎也高於BA.2；BA.4、BA.5似乎能抵抗患者先前感染Omicron時誘發的抗體。

率領研究的東京大學教授佐藤佳總結，他們的研究顯示，「Omicron亞變種，特別是BA.4、BA.5，對全球健康的風險可能大於BA.2。」

這項研究讓英國里茲大學（Leeds University）病毒專家葛里芬（Stephen Griffin）發出警訊：「看起來這些東西正轉向更危險的感染形式，往下到肺部。」這項研究也終結了病毒即將變成普通感冒的說法，「顯然不是」，葛里芬說。