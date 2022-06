證交所及櫃買中心近期公布「第8屆上市櫃公司公司治理評鑑結果」,共913家上市公司受評,國泰金控以優異的公司治理績效再獲肯定,第6度名列前茅排名前5%。

國泰金控積極推動金融創新與數位轉型,持續深化品牌經營,建立智慧財產管理制度,強化公司治理、永續經營,並向董事會報告相關執行情形,對外公開揭露,於多個評鑑面向表現卓越,展現國泰持續精進,致力於成為業界公司治理典範。

國泰金控致力推動數位轉型,將創新科技應用在各種數位產品與服務上,以「What if We Could」精神,打造數據驅動文化;其中,國泰人壽推出「CVX(Cathay Vision Experience)泰好保」遠距投保平台,提供客戶全方位保險服務,為業界首家推出遠距投保之壽險公司;2021年領先業界推出「國泰即服務(CaaS Cathay as a Service)」服務生態圈理念,提供集團一站式體驗及異業合作與商業洽談的主要入口,完善生態圈的場景金融。

數位轉型與金融科技發展成果與公司治理息息相關;國泰金控持續建置智財風險管理、運用監督機制,將公司智慧財產管理基本要求與董事會職能連結,落實智慧財產管理制度、保護智慧財產重要資產,目前已通過台灣智慧財產管理制度A級驗證,完成集中化資安監控中心(SOC Security Operation Center)服務機制、推動法遵智能 AI 管理,採用新科技強化金融犯罪之防範,並為國內首家通過英國標準協會(BSI)之「ISO 22301 營運持續管理系統」國際標準驗證之金控公司。

此外,2021年亦勇奪中華公司治理協會主辦「CG6012(2019)公司治理制度評量」的最高「特優等級」認證、蟬聯「亞洲地區傑出企業公司治理獎」、連續4年入選道瓊永續指數(DJSI)世界指數成分股,於國內外的公司治理相關評鑑屢創佳績。

2022年4月亦宣布成為台灣金融業首家RE100會員,承諾2050年全球營運據點達100%再生能源使用,落實「淨零碳排」目標,積極推動企業低碳轉型議合,要與台灣產業攜手淨零。

展望未來,面對充滿不確定性的全球經濟及金融環境,國泰金控將持續接軌國際公司治理趨勢,落實董事會組成多元及效能提升,以期提高公司永續營運的韌性與競爭力,更秉持「誠信、當責、創新」的核心價值,在風險控管下穩健成長,朝「亞太地區最佳金融機構」的願景邁進。