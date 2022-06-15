台南小吃琳瑯滿目，有「美食之都」的稱號，其中牛肉湯更受許多饕客推崇，它迷人之處就在現煮的美味，如果是外帶的話，悶久了口感有差，然而疫情下，多數民眾減少外出聚餐和內用，有老饕說，「將牛肉湯打包外帶，卻得犧牲現吃的好味道，而選擇內用的話，又得承擔染疫風險，實在好兩難」。

新營區中正路上賣牛肉湯的店家說，去年疫情三級警戒期間，一律禁止內用，因此特別加入外送平台，但效益未如預期，回想那段時間，無論再怎麼推廣外送或外帶，業績依舊無法達到原來3成，而近幾個月，本土確診案例狂飆，內用的客人明顯少很多，內用與外帶比例約3比7。

另外在新營區新進路，也有一間在地人推薦的牛肉湯店，業者表示，疫情這段期間，內用和外帶人潮均減少3成，不過比例跟以往差不多，還是蠻多消費者偏好內用，尤其針對內用客人，他們提供免費的滷肉飯，最多可免費吃3碗，很多人選擇內用，就是衝著滷肉飯而來。

該名業者提到，雖然有些想自己煮的顧客，會跟他們買生牛肉回去，但大多數還是交由店家料理，省下烹調時間，而牛肉如果是熱炒類，外帶和內用在口感上，差異並不會太大，但是像湯涮的品項，若外帶提走，牛肉在袋子裡悶久了，其軟嫩細緻的口感，很容易就會跑掉。

「真的好為難」陳姓民眾說，前陣子跟著一群「吃飯攤」，想在新營附近找東西吃，有人提議喝牛肉湯，但其他人則擔心疫情下，內用不太好，可是又不想外帶，認為「外帶牛肉湯，簡直枉費它精隨的美味」，最後大夥兒只好改外帶吃豆菜麵，畢竟疫情還是主要的顧慮。