交通部航港局辦理燈塔工程，盛姓承辦人涉及採購概算浮編、未實際登島確認竣工、與廠商共同涉犯偽造文書；監察院指出，該局主管未確實掌握工程進度、善盡職責監督，顯見採購流程與內部控制等程序有重大疏漏，監委依法提案糾正。

有關「交通部航港局盛姓承辦人辦理燈塔工程涉嫌採購違失」一案，監察院交通及採購委員會於昨通過監察委員林國明、王麗珍、葉宜津提出之調查報告，提案糾正交通部航港局，要求交通部督促所屬確實檢討改進。

調查報告指出，盛員從起案之初就涉及概算編列浮濫，簽辦技服案件時考量監造廠商須分別指派監造品管人員常駐工地，不得兼任，編列8人監造費用。但實際履約時，技服廠商僅派任1人監造，盛員卻未落實原簽辦目的，明顯異於常情。

監委提到，本案事涉機關人員與監造廠商共同涉犯偽造文書且未依法實際監造，造成機關損失與政府名譽受損。航港局未於案發後第一時間積極處理，後續應善盡機關責任，檢討廠商違反民法、政府採購法相關規定與技術人員不當執行業務之責任。

監委表示，航港局組室主管未能確實掌握工程進度、善盡職責監督，導致概算編列浮濫、契約金額與原概算顯有落差、履約管理未落實、未實際辦理竣工確認、與廠商共同涉犯偽造文書辦理驗收等情，顯見採購作業流程明顯有缺漏之處，且內部控制作業未落實，確有待檢討改善等情；另航港局未於案發後第一時間積極處理，斲傷政府信譽及形象，爰提案糾正，移送交通部督飭所屬確實檢討改善。