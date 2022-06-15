指揮中心今起所有旅客入境檢疫從「7＋7」改為「3＋4」，初期以每周總量管制2.5萬人次為原則，長榮航空總經理孫嘉明今日表示，放寬檢疫天數後，許多久未回國的民眾近期開始訂位，但因2.5萬額度是所有航空公司分配，根本不敷使用，呼籲能比照日本作法，在每周2.5萬的額度排除本國人，以免不敷使用。

孫嘉明表示，隨著各國相繼解封，長榮航、華航下月都有增班計畫，不過若維持2.5萬的額度，就算增班也沒有用，因為根本沒有足夠額度入境，航空公司面臨要在「外商、外勞、本國人」選擇載誰的壓力，所以希望能夠排除本國人。

至於今起開放的轉機業務，孫嘉明表示，由於許多國家已不需持PCR證明入境，但台灣還需持PCR才能入境，這會讓原欲經台灣轉機的旅客卻步，到最後可能從東京、首爾或是香港轉機，所以已與民航局溝通，看能否採「目的地」免提PCR陰性證明。

孫嘉明指出，長榮航近期增班會以北美、歐洲線為主，長榮航經曼谷轉機到歐洲的阿姆斯特丹、維也納、倫敦航線將從7月復飛，8月起洛杉磯、舊金山加到每天1班，溫哥華也會增班，休士頓及芝加哥航線也會恢復載客航班。

至於疫情前就規劃的慕尼黑、米蘭，孫嘉明說，希望能在11月如期開航。

國人最愛的東北亞線，孫嘉明表示，日本除入境限制，也有觀光局還沒有開放組團前往的因素，至於韓國是因為有簽證限制，不像過去是免簽入境，且也不知道韓國一天開放多少人簽證入境，目前比較難估，所以日、韓會等較明確後再增班。