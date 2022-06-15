主演群穿上印有《Sweet Home》Ⅱ ＋ Ⅲ的特製T恤向全球影迷分享喜訊。（Netflix提供）

Netflix近年製作的韓國內容深受全球觀眾喜愛，繼《D.P：逃兵追緝令》、《殭屍校園》、《魷魚遊戲》都確認續訂製作第2季後，再加碼公布另一部夯劇《Sweet Home》將推出第2、3季，導演李應福將再次攜手第1季製作團隊，除了與變成鄰居的怪物們展開生死搏鬥，最後存活下來的宋江、李陣郁、李施昤、高旻示以及朴珪瑛等原班人馬確定回歸演出，也將加入新卡司，消息曝光後，令全球影迷又驚又喜。

《Sweet Home》在2020年12月上線48小時，就以12隻驚悚怪物的視覺效果，以及深度發人省思的劇情，闖入全球42個國家與市場的Top10排行榜，更在台灣等8個市場席捲冠軍寶座，上線前4週就吸引全球2200萬個會員家庭觀看，總共進入76個國家與市場的Top10排行榜，還獲得新加坡的2021年亞洲學院創意獎及韓國釜山影展「亞洲內容獎」的相關獎項。長達38天高掛台灣本日Top10節目排行榜引起熱議，成績相當驚人。

新加入的陣容包括資深實力派男演員劉五性將飾演為了守護國民安全而設立的特殊部隊守護隊的上士；以《雖然是精神病但沒關係》奪下百想藝術大獎電視部門男配角獎的吳正世則飾演研究疫苗的博士；《少年法庭》男主角金武烈飾演守護隊的第二把交椅；韓團「B1A4」出身、曾演出《雲話的月光》的鄭振永則是飾演守護隊的二等兵。

在第1季中，如果有了慾望，任何人都會變成怪物，因此第2季與第3季還會有怎樣的怪物，以怎樣的方式展現怪物們的懸念備受關注，導演李應福也透露「第2季將以新的場所為背景，在第1季中無法完善的技術細節也會更加升級」更暗示著整個《Sweet Home》世界觀將更加擴大，視覺特效也將更加驚人。