哈利波特(Harry Porter)的出版公司Bloomsbury出版社周三表示，即使疫情的社交封鎖期已結束，居家閱讀的熱潮依舊，該公司上一財年獲利躍升40%，並且最終的派息要提高25%。

該倫敦上市的出版社，最知名的為在1997年出版了作家J.K. Rowling寫的哈利波特系列書籍，而該系列此前卻遭到超過十家以上出版社的拒絕出版。隨著民眾在疫情期間逐漸培養了閱讀習慣，該系列書籍取得有史以來最佳銷售成績。

執行長Nigel Newton說，閱讀量的激增，似乎是疫情最嚴重時期的少數曙光，現在也許透露出永久光芒。

在截至二月底的上一財年，Bloomsbury獲利增至2670萬英鎊(約3207萬美元)，銷售也大增24%，達到2.30億英鎊。與兩年前的水準比較，銷售和獲利更是分別增加41%和70%。

Bloomsbury股價在周三早盤上漲3.1%，為391英鎊。

該公司還提議將末期股息提高24%，為每股9.40便士。