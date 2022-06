中能發電公司周三宣布,中能離岸風電計畫(中能風場)452億元專案融資計畫得到國際指標性金融媒體《The Asset》(財資)雜誌之肯定,在其所主辦的「The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Deals of the Year 2022」中,中能風場榮獲台灣離岸風電年度最佳專案融資計畫(Renewable Energy Deal of the Year-Offshore Wind)之殊榮。

財資雜誌指出,中能風場是台灣在地集團企業中鋼(2002)與全球知名能源基礎建設基金CIP合資開發,憑藉著堅實的股東結構及專案規劃,成功克服融資天期長與複雜契約架構的挑戰,在沒有出口信貸機構參與下,2021年贏得多達20間國內外銀行團信賴支持,成為國內公股銀行首度統籌主辦的台灣離岸風電專案融資計畫,融資金額共新台幣452億元。此外,財資雜誌亦提及,中能風場不僅是台灣現今本土化比例最高的專案,也是台灣首座獲得綠色融資(Green Loan)殊榮的離岸風場計畫,相當難能可貴。

中能發電公司董事長王錫欽表示,中能風場專案融資計畫參與的國內外銀行共計20間,包括台灣銀行、兆豐銀行、合作金庫、中國信託、第一銀行及土地銀行等6家銀行擔任統籌主辦行,華南銀行、彰化銀行及台新銀行等3家銀行則擔任共同主辦行,另有台北富邦銀行、玉山銀行、台灣企銀、上海商業儲蓄銀行、凱基銀行、高雄銀行及中國輸出入銀行等台灣7家主要公、民營行庫,以及瑞穗、三井住友、東方匯理與三菱日聯銀行等4家國際著名銀行一同參貸。王董事長指出,中能風場能獲得台灣離岸風電年度最佳專案融資計畫的榮譽,不僅證明了再生能源已成為未來產業趨勢與企業轉型的契機,更在台灣良好綠色金融政策的框架下,做出資金有效導引與運作的成功示範。未來中能風場將持續結合中鋼的在地經驗與CIP的離岸風電開發專業,打造出台灣離岸風電產業本土化的標竿風場。

中能離岸風電計畫執行長Joris Hol表示,作為台灣綠色金融指標風場,中能風場榮獲台灣離岸風電年度最佳專案融資計畫,不僅是對中能風場在專案管理與風場開發經營上的高度肯定,更彰顯本土金融機構的參與對台灣離岸風電發展的重要性。此外,日前彰芳西島與中能風場未來20年營運中心的運維基地已正式竣工落成,中能離岸風場將於2024年完成建設後,並展開為期20年以上的風場運維作業,有信心在風場正式營運後帶起包括陸海空運輸、資通訊軟體、機械工程、電機工程、土木工程、風場教育訓練與當地服務業商機等七大產業需求,打造與彰化共榮共好的生活圈。