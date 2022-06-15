Alphabet旗下谷歌雲端平台Google Cloud周二表示，自2017年以來，該部門在巴西的技術基礎設施方面已投資16億雷亞爾（約3.1265億美元），並將在當地開設新的辦公室和工程中心。

Google Cloud在巴西金融中心、拉丁美洲最大城市聖保羅舉行的活動上表示，該平台的投資旨在協助客戶推進服務組合的多樣化、擴展其數位能力，並驅動新業務。在這5年間，谷歌已投入16億雷亞爾改善Google Cloud在巴西的技術基礎設施。

谷歌亦宣布2023年將在聖保羅開設一個新的工程中心和一個新的Google Cloud辦公室。

谷歌在1月宣布今年將在這個拉丁美洲最大的國家招募200名工程師，以強化其隱私、安全和反欺凌內容的相關技術，而明年的招聘計畫將使巴西當地工程師的人數增加一倍。

谷歌表示，投資新的工程中心，讓谷歌擴大巴西工程業務的計畫又向前邁進一步，這將是谷歌在巴西的第二座工程中心。

谷歌的投資計畫將加劇Google Cloud和亞馬遜Amazon Web Services之間的競爭。亞馬遜AWS雲端服務平台也已在巴西開展業務，並在2020年宣布將對位在聖保羅市的數據中心投資10億雷亞爾（約1.954億美元）。今年2月巴西太空總署與亞馬遜的雲端網路部門簽署戰略合作協議，以促進該國航太計畫的長期發展。