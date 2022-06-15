昨晚你有抬頭一睹超級月亮嗎？南瀛天文館昨晚架設天文望遠鏡，於YouTube頻道直播「草莓超級月亮」，吸引近逾7萬人次點閱，今更預告「五星連珠」將於6月20、21日黎明前橫跨半個天幕排成一列，錯過將等到2036年，南瀛天文館屆時也將拍攝5星連珠照分享於臉書。

這場「超級月亮」直播，總計吸引超過7萬人次觀看，滿足全台各地不少因天氣影響，無法親眼看到超級月亮的民眾。市長黃偉哲昨天也第一時間於臉書粉絲專頁宣傳。

南瀛天文館表示，一般月球視直徑約落在29.3'~34.1'(角分)之間，昨晚的超級月亮更達到33.5'。錯過這次的市民朋友，也不要覺得遺憾，緊接著在7月14日還有一次超級月亮，視直徑可達視直徑達33.7'，將是今年最大的滿月。

教育局長鄭新輝也預告，下周將由「五星連珠」接力上演，6月20至21日黎明前包括水星、金星、火星、木星和土星，5顆行星橫跨半個天幕排成一列，喜歡天文的好友要把握最佳觀賞時機，錯過將等到2036年。