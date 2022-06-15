黃姵嘉無視鏡頭自爆月經來。（桂田文化藝術基金會提供）

姚淳耀（左）、李玉璽（中後）、施名帥（右）不計形象辦舞孃秀妖豔舞姿。（桂田文化藝術基金會提供）

鍾欣凌（左起）、嚴藝文、楊貴媚、李玉璽。（桂田文化藝術基金會提供）

嚴藝文（左起）、施名帥、楊貴媚、姚淳耀、鍾欣凌在《老少女奇遇記》中到農田體驗。（桂田文化藝術基金會提供）

鮮少參與實境節目的胡宇威，以特別來賓身分驚喜現身《老少女奇遇記》。（桂田文化藝術基金會提供）

實境節目《老少女奇遇記》由桂田文化藝術基金會出品，楊貴媚首次擔任節目總製作人，找來超大咖閨蜜鍾欣凌與嚴藝文，跨界共組「高年級、高分貝、高笑能」的另類「三高」主持人。3位老少女化身高年級實習生上山下海環遊全台灣，目標完成3人的「人生夢想清單」，除了3位主持人，節目組特別找來李玉璽、黃姵嘉、胡宇威、姚淳耀及施名帥等大咖助陣。

來賓們一看到3位主持人都放下包袱展現平常看不到的一面，金鐘影后黃姵嘉更拋下鏡頭前的氣質形象，大喊： 「媽！我月經來啦。」讓鍾欣凌跟嚴藝文哭笑不得。製作人方夢貞分享：「其實每一次加了不同的人進來後，三位姊姊們的化學變化都會變得更豐富。像是姵嘉的加入，幾個女生之間的互動又變得更瘋狂；或是有小鮮肉加入姊姊們好像又會變得更少女一點，這些變化都能讓我們看到這些明星們私下看不到的一面。」

鮮少參與實境節目的胡宇威此次也以特別來賓的身分參加《老少女奇遇記》，跟著楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文三位資深少女一起體驗在地人文、下海浮淺等活動，胡宇威體驗過後也笑說：「雖然這節目叫『老少女』，但我看到的都是『小少女』。」嘴甜的胡宇威在節目中也不斷得到三位姊姊主持人的寵愛，鍾欣凌更把握住機會揩油小鮮肉，主動坐在機車後座環抱胡宇威，鍾欣凌：「胡宇威出現的時候真的有散發出偶像明星光環，當他騎車載我時因為我怕被甩出去，所以只好抱超緊，而且這一抱才發現胡宇威的腰好好抱，沒有一絲贅肉，陳庭妮真的賺到了！」

實境節目《老少女奇遇記》由桂田文化藝術基金會出品，楊貴媚擔任總製作人，找來超大咖閨蜜鍾欣凌與嚴藝文，邀請金鐘團隊用力拍電影製作，三大影后跨界主持，展開「圓夢計劃」，讓她們的夢想和恐懼不再是秘密！團隊將依老少女們列出的夢想清單，安排全台走透透的任務體驗，讓老少女們正視自己的內心，甚至克服心裡最大的恐懼。一直在電影及戲劇界走跳的影后們，這次藉由實境節目《老少女奇遇記》將鏡頭移至台灣各地，也將為自己改寫人生劇本，以回饋和服務在地為目標的人生清單之旅，將帶領觀眾探勘不為人知的秘境和鮮為人知的人生故事。實境節目《老少女奇遇記》將於7月7日起每周四晚間9點於公共電視首播，7月9日起每周六晚間9點於八大第1台播出、CATCHPLAY＋影音平台台灣與新加坡網路獨家上架。