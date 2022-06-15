台北市長柯文哲今主持防疫記者會時指出，現在波峰已過，捷運流量回到過去60％，向指揮中心申請，防疫專責病房從20％降到15％，並開始進行防疫急門診撤退，作業量比較低的防疫急門診會慢慢撤掉，已經進入盤整期。

柯文哲指出，今天中央公布本土確診案例 6萬8939，北市占4387，比較2、3周前，當然是明顯的下降，把雙北確診案例加起來，大概現在波峰已經過，進入高原期，至於高原期維持多久不知道。

柯文哲指出，雙北每天1萬2000人甚至1萬8000例，大概醫療量能沒問題，北北基桃宜首都生活圈都過波峰，台中、高雄大概第二輪，估計這禮拜過洪峰期，更後面是台南及其他縣市，雖然同島一命，但是人流狀況每個縣市不一樣。

柯文哲說，監看北市人流變化，看捷運跟公車數量，目前捷運流量回到過去最高點大概60％，過去最低到40％，現在開始慢慢回升，大家發現疫情趨緩，人流上升，但還是拜託大家，基本動作戴口罩、勤洗手、保持社交距離要做，一但感染快篩先做，陽性、症狀嚴重、高危險群就吃抗病毒藥，就算新冠肺炎流感化，還是可以與病毒共存。

柯文哲表示，現在車來速已撤掉，快篩陽在在防疫急門診處理，不要到病房造成新的傳染，可以做快篩自己做，有症狀到防疫急門診也可以當場快篩，而目前防疫急門診供應量遠大於實際需要量，開始進行防疫急門診撤退，第一步把車來速停掉，其他作業量比較低的防疫急門診會慢慢撤掉，已經進入盤整期。

至於防疫專責病房數量，柯文哲說，6月13日住院164、出院163大概平衡，以前最高是200、甚至200多一點，現在北市醫院一天住院164，防疫專責病房當時擴充相當多，達到2335床，目前空床數達到1240床，因此，跟疫情指揮中心申請，防疫專責病房的床數之前從30％降到20％，現在希望從20％到15％，要空出醫院的醫療量能，去處理一般的疾病。

柯文哲指出，目前雙北地區疫情趨緩，嚴格監控量能需要，會把一些醫療量能比較多的地方刪掉一些，讓醫療人員休息下，至於疫情以後會不會反撲，太難預測了，就按照疫情的變化，隨時調整防疫的戰線。