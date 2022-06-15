美軍偵察機今早在長三角外海空域航跡圖。（圖：南海戰略態勢感知智庫）

據觀察者網引述「南海戰略態勢感知」智庫官方微博消息，今天（6月15日）上午，美空軍一架RC-135V從沖繩嘉手納基地起飛後，抵近中國海岸，從黃海到東海，中午時分在長三角外海空域進行高強度折返作業。

近來，「中國新型航母即將下水」的消息不斷。當地時間6月14日，美國「The Drive」網站報導，公開的民用照相衛星拍攝的照片顯示，中國第二艘國產航空母艦所在的上海江南造船廠船塢內已經開始注水，這意味著對於艦船建造最為重要的下水工作實質上已經展開，中國海軍的003型航空母艦的下水將在近期進行。

RC-135V／W是美軍60年代列裝的一種電子偵察機，綽號「聯合鉚釘」，共生產了15架。主要執行電子偵察與監測任務。機上裝有大量尖端的電子情報收集設備，可用來監聽敵方雷達和通信設備的電子信號，獲取電子情報數據。

美軍偵察機本月持續抵近上海。6月3日，美軍一架RC-135U戰鬥派遣電子偵察機從沖繩起飛，沿著中國東部沿海抵近飛行，航跡包括山東至福建，甚至還在長江口持續盤旋，結合ADSB廣播式自動監視系統提供的位置訊息，該機一度抵近上海。