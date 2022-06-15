立法委員蔡適應表示，他自2019年起多次爭取，終於確認汐止到大華系統段拓寬案獲得國發會同意。（蔡適應辦公室提供／張志康基隆傳真）

國發會日前通過交通部陳報的「國道1號大華系統至汐止交流道路段拓寬可行性評估」案，立法委員蔡適應表示，期盼這項工程不僅能改善五堵到汐止間交通瓶頸，更能減緩基隆人長期塞車困擾。

蔡適應15日表示，過去高速公路局所提方案，有平面道路拓寬和新建高架道路，其中高架道路要花105億元、施工要將近9年，還有相關拆遷的問題；國發會審議通過平面拓寬方案，由7k＋305至10k＋000兩側各拓寬一個車道，減少拆遷和工程費用，期盼可以這項工程不僅能改善五堵到汐止間交通瓶頸，更能減緩基隆人長期塞車困擾。

蔡適應指出，國道一號貫穿首都生活圈，因為經濟發展和人口增加，早年興建的車道數不敷使用，因此後續接連完成汐五高架和五楊高架等工程。不過，分流效果僅至汐止系統交流道，以北部分路段只剩單線兩車道，不論是平日尖峰時間的通勤車潮或假日出遊車流，往往造成塞車瓶頸。

蔡適應表示，有鑒於基隆民眾常利用國道1號來往台北市及新北市，他從2019年起就多次透過質詢、會議和會勘等管道向交通部爭取，終於得到正面回應。

蔡適應認為，2020年5月，拓寬案可行性評估決標，終於為本案跨出重要的一步，歷經兩年時間，終於在今年6月獲得國發會審議通過，並陳報行政院建請同意。蔡適應提到，交通建設非一蹴可幾，後續還有規劃設計、環評、施工等程序要進行，他會繼續努力，確保這項緩解基隆民眾塞車困擾的工程能順利完成。