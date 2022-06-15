四人在廟裡虔誠祭拜。（東森綜合台提供）

四人體驗傳統旗袍、長袍馬褂，漫遊在古都象弄中。（東森綜合台提供）

宋偉恩首次突破自我穿旗袍，驚豔全場。（東森綜合台提供）

許效舜（左起）、呂雪鳳、劉品言、宋偉恩，這次搭檔一起遊台南。（東森綜合台提供）

東森綜合台《花甲少年趣旅行》最新一集由許效舜、呂雪鳳、劉品言、宋偉恩帶大家走訪台灣歷史最悠久的城市「台南」，一行人大啖台南美食之際，也不忘走訪歷史悠久的古蹟，探索前人所留下的文化軌跡。

15歲就出道的劉品言入行近20年，還因此以為自己是長輩組，連宋偉恩都差點信以為真、為此鬆一口氣。這錯綜複雜的關係，在真正的花甲呂雪鳳登場後才釐清，個性直率的她笑說：「難免她（劉品言）擔心，因為她本身『長輩』就很突出。」這國寶級的歌仔戲演員，一出場就來個一語雙關的重口味笑話，逗得所有人笑聲不斷，氣氛相當熱鬧。

來到以鳳梨聞名的台南，許效舜身為第一天的導遊，沒錯過這個讓旅伴們體驗農民生活的機會，不只帶著大家下田割鳳梨，還到市場叫賣，這勞動力十足的行程完全沒累倒長輩，反而是少年們先喊累，慘遭長輩們吐槽：「奧少年！」笑說這跟以前他們參加的實境節目簡直小巫見大巫。

於是第二天的導遊劉品言，便滾動式調整成「不累」的行程，四人換上旗袍、長袍馬褂，體驗傳統服飾，宋偉恩甚至突破自我、穿上合身旗袍，美艷程度讓其他人都驚艷不已，連他自己都驚呼：「沒想到我穿旗袍這麼美麗！」後來漫遊在府城古色古香的巷弄、古厝中，路程中不斷勾起長輩們的兒時回憶，許效舜更大讚這樣的暖心行程：「太喜歡了！」

接著一行人前往祀典武廟參觀，為了幫兩位少年求正緣，他們沒錯過其中以斬爛桃花聞名的「脫魯月老」，面對劉品言「希望三年內能出現好姻緣」的心願、以及許效舜在旁補充「幫她找到有能力在台北買房的老公」的條件，月老都給了「聖杯」。得到好彩頭的劉品言，難掩心中的雀躍，滿面春光的對許效舜說：「舜哥您說的都是我想的，好厲害，你會通靈吧！」才剛說完立刻有一對燕子飛進月老祠裡，更是讓他們驚喜不已。