民進黨今召開中評會，雲林議員顏旭懋案開除確定；顏旭懋涉入販毒案遭起訴，由於顏旭懋先前已委託參與民進黨雲林縣議員提名登記，並獲得提名，但今中評會確定將他開除。

此外，台南市議員第一選區蔡宗翰，初選期間疑涉違反黨規定案，包括盜用衛福部長陳時中簽名造勢，日前經會中討論後移送中評會調查、裁決，暫緩提名公告。不過今天中評會並未處理。

中評會主委康裕成表示，本週來不及處理，因為6月13日才收到中執會的移送公文，因開會需要5天前通知。