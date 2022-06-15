南投縣15日新增1486例新冠肺炎確診個案，累計確診數來到3萬9012例，而南投縣政府今也公布縣府各單位累計確診數為91人，佔全部員工1129人中的8.06％，縣府表示，因應疫情強力執行「替代場所／分區辦公」等措施，在不影響業務正常運作下，也鼓勵員工居家辦公，來確保縣府運轉順暢。

南投縣政府人事處公布5月份至今縣府累計確診數為91人，其中職員比例佔3.1％、約僱人員2.3％、其他人員為2.65％，縣府為了維護公務正常運作，實施各項應變措施，也包含輪流居家辦公，只要處內有確診案例及即刻啟動。

另外為體恤家中有12歲以下學童的職員，或有就讀高級中等學校、國民中學持有身障證明子女之照顧需求的同仁，也會請各單位在業務正常運轉情況下，鼓勵員工申請居家辦公。

縣府為防治新冠肺炎，掌握疫情，衛生局已118家醫療院所合作，即日起只要有呼吸道症狀就可以到合約醫療院所門診，經醫師評估將提供快篩試劑，衛生局也提醒，若是確定確診勿直接跑到門診就醫，可視訊診療親友帶領。