台積電斥資120億美元在美國亞利桑那州的鳳凰城蓋晶片廠，計劃2024年起開始採用5奈米製程生產晶片，傳出早在2005年前，時任台積電董事長的張忠謀就在物色美國設廠據點，惟受到政治因素干擾而卡關。亞利桑納州鳳凰城商業報（Phoenix Business Journal）整理台積電赴美設廠的時程表，亞州州長杜希（Doug Ducey）透露2014年底上任時，就已經注意到台積電，希望有朝一日促成此投資案。

報導指出，2017年川普當選美國總統，同一年台積電已經派一組人考察當地環境，並且見到亞州州長杜希。杜希回憶說，他當時強力推銷亞利桑納州，強調是個低稅、適合做生意的好地方，而且州政府會排除阻礙企業成長的絆腳石。

時序來到2019年，前鳳凰城市議員蓋耶哥（Kate Gallego）在市長選舉中勝出，該年10月，她首次率團出訪外國就是來台灣，時任副總統陳建仁接見了他們一行人。

台積電在2020年4月底，通知鳳凰城市政府負責經濟發展的廳長麥麗婷（Christine MacKay）要在此建廠，台積電於同年5月正式對外宣布這個投資案。

張忠謀17年前就計畫好赴美設廠，不過如今時空背景已大不相同，他對台積電去海外設廠抱持疑慮。張忠謀先前以嘉賓身分在美國智庫布魯金斯學會發表談話指出，在美國生產晶圓是昂貴浪費且徒勞無功的事，犀利言論引發外界討論，他直言美國尋求在本土擴大晶片生産，但美國已沒有製造業人才。