日本超人氣動漫《網球王子》中負責人氣角色「天根光」配音的聲音竹內幸輔，在7日於推特透露「肚子痛死了」，之後未再更新動態，沒多久驚傳因病猝逝；竹內幸輔所屬事務所「KeKKe Corporation」今（15）日也證實，他在8日因病離開人世，但沒詳述病因，許多網友也用入竹內幸輔推特悼念他。

據竹內幸輔所屬事務所「KeKKe Corporation」今日於官方網站的最新公告，證實他已在8日病逝，享年45歲；而告別式也由親屬舉辦完畢，也感激他生前的情誼，致上哀悼之意。

竹內幸輔所屬事務所「KeKKe Corporation」今（15）日也證實，他在8日因病離開人世。(圖/ 摘自KeKKe Corporation官網)

不過，所屬事務所並未透露竹內幸輔病因，但大票網友注意到，他生前在推特最後一篇貼文，也是他去世前一天（7日）似乎早已釋出求救訊號，「人生肚子最痛的一次，我該怎麼辦？」，還覺得自己會痛到昏倒；沒想到隔天就不幸離世，也讓粉絲我都很錯愕又不捨。

竹內幸輔最早是搞笑藝人，1999年和現在也是聲優的女星齋藤恭央組成搞笑團體「あばれヌンチャク」，直到2005年團體解散，兩人也開始各自以聲優身分活動；竹內幸輔的代表作有《網球王子》天根光、《光速蒙面俠21》原尾王成、筧駿和《決鬥大師Victory》ドラゴン龍等。