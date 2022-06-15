美而快(5321)股東會通過每股配發2元股利，展望今年，美而快董事長廖承豪表示，下半年將推出全新的聚合器(Aggregator)模組，將原有的孵化器模式進化再升級，並新增直播業務，結合流量變現方程式，提高跨產業營收來源。

美而快今天舉行股東會，廖承豪指出，集團以流量變現為核心能力，獨創「網紅品牌孵化器」，結合官網、直播、團購、微商分銷四大電商工具，培育素人網紅成為電商品牌，這是由0到1的商業模式，而聚合器概念源自於亞馬遜生態系，係指有資源與能力的大型電商公司透過收購有營收基礎但遇到成長瓶頸的中小型電商品牌，協助其重整組織、優化經營效率，提昇業績後再併回母公司，這種方式可以將母公司的核心能力快速複製，短時間內聚合眾多小品牌，集結成強大的電商集團。

廖承豪表示，美而快擁有豐富電商經驗和資源，能夠快速掌握並解決賣家的經營瓶頸，透過收購與重整，公司可以將流量變現能力、成熟電商工具以及深厚發展經驗灌注到賣家，檢視該品牌需調整的銷售細節，包含強化行銷策略、增加銷售通路、新產品開發等，制定精準的升級策略；還能藉規模經濟節省物流、行銷等成本，協助其從1成長到10，所提昇之營收再認列回母集團，創造雙贏契機，美而快現已鎖定數個賣家，並已展開初步合作。

美而快第1季稅後盈餘為4166萬元，年增1.17倍，每股盈餘為1.19元，累計前5月合併營收為12.82億元，年增17.98%；美而快表示，公司將以孵化器為基礎，搭配官網、直播、團購、分銷四大工具，提昇跨產業營收來源，優化獲利，並以聚合器模組快速複製成功模式，保持高雙位數成長表現，希望打造百億電商集團。

美而快今天股東會通過2021年財報及盈餘分配案，預計每股配發現金股息0.5元與股票股利1.5元。