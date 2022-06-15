歐股周三出現反彈，有望終止連6跌的走勢；此前歐洲央行(ECB)一名發言人指出，ECB的治理委員會將馬上召開臨時會，討論近日政府債券遭拋售問題。

周三泛歐Stoxx 600指數早市彈升2.57點或0.63%，為409.27點。歐元區股票指數也上漲1.3%。

義大利銀行股先前由於擔心政府債務成本的飆升，股價遭重創，但周三早盤出現反彈。

義大利的裕信銀行、聯合聖保羅銀行(Intesa Sanpaolo)、BPER銀行股價皆上漲在4.5%至6.5%之間。義大利股市的銀行股也上漲6.4%。

歐元區的銀行股在過去一周明顯下滑，在ECB上周宣布將停止債券購買和加息之後，南歐的債券市場遭到大量拋售；且ECB在上周也表示，沒有必要創立一新工具，來協助經濟較弱國家去對抗債務成本上升的問題。

關於ECB周三上午的臨時會議，目前並不清楚會後是否會發表聲明。