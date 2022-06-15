「大汪戀」大S和汪小菲的10年婚姻去年底畫下句點，但近來隨著汪小菲暴走發文，以及台灣狗仔葛斯齊爆出汪小菲與女曖昧照片，使整個事件又登上微博熱搜。今(14日)S媽接受媒體訪問，坦言已經原諒前女婿，又問大S是否有看到汪小菲被曝光和其他女子的合影？S媽大器說自己沒看那些新聞，也叫大S別看，以免壞情緒影響健康。

大S與汪小菲去年底宣布離婚，不久汪小菲就傳出有新女友張穎穎，兩人數度分合讓外界霧裡看花，而大S則是在今年3月閃婚，嫁給多年前的韓國前男友具俊曄。上月，汪小菲突然發文，指稱：「結婚期間，徐熙媛長期通過他人處方服用違禁藥物，每月還要我給藥方100萬台幣，她幾次精神出現狀况都是本人在旁搶救」，但不久後又刪文。

對此，大S經紀人表示：「熙媛從不做違法的事情，她也從來不強迫身邊的任何人做任何事」，並強調：「據我所知他們倆從結婚之後家中的開銷都是兩人平分，那100萬是熙媛收入減少後，小菲自願負擔的家用費用」，而汪小菲也發文致歉，坦言做了「一生中最後悔的一件事」，「我對熙媛，孩子們，徐媽媽深感愧疚」。

據《自由時報》報導，S媽受訪表示近日有跟大、小S一起吃飯，慶祝小S44歲生日，她鬆口確實收到前女婿道歉簡訊，汪小菲稱自己喝多了做錯事，S媽自認是修養很好的長輩，又因為對方是她外孫子的爸爸，「跟他嘔什麼氣呢」，至於先前葛斯齊曝光的照片被熱議，S媽說那些新聞她都沒關注，也叫大S別多看，免得氣壞身體。