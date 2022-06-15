瑞士寶盛集團公布「2022年全球財富及高端生活報告」顯示，亞洲仍然是世界上最昂貴的地區，其中，上海繼續占據首位，台北則位居第三。

調查顯示，在瑞士寶盛高端生活指數中，排名前五的城市中有4個亞洲城市上榜，上海蟬聯第一位，台北位居第三，香港排名第四，新加坡位居第五。

調查指出，中國的奢侈品市場地位進一步提高，並且到2025年左右將是世界上最大的奢侈品市場。上海在跑步機、威士忌、商務旅行和高級餐飲成本排名全球第一，女士包包、女士鞋履、男士西裝、腕錶和律師排名第二，珠寶排名第三。

東京是亞洲跌幅最大的城市，也是本次全球排名中跌幅最大的城市。與其他城市相比，東京有13個高端生活指數項目下降，而上升的只有4個。這主要由於在研究進行期間，日圓對美元大幅貶值。

瑞士寶盛私人銀行亞太區研究主管馬修斯（Mark Matthews）指出，亞洲仍然是世界上最昂貴的地區，排名前五的城市中包括4個亞洲城市，反映這些城市作為全球財富中心的地位不斷提高。