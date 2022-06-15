北市在二殯設置臨時入斂區和火化前的儀式告別區。（北市府提供／游念育台北傳真）

確診者死亡24小時內火化爭議不斷，但家屬最希望的還是希望能見到確診者最後一面，台北市副市長黃珊珊宣布，北市規畫設立待火化大體的臨時冷藏櫃，以及臨時入斂區和火化前的儀式告別區，殯葬處也採購了特殊視窗型的遺體袋，讓親屬瞻仰遺容，明天開始二殯的區域可以開始啟用，但遺體袋要等下周才會到。

中央流行疫情指揮中心規定，確診者病歿後仍要盡速火化，造成家屬來不及說再見，黃珊珊表示，北市已盤點二殯空間，移出一個地方作為臨時冷凍櫃，讓遺體可以暫存，目前的流程是套上雙層屍袋後，就在靈車上入殮，直接送火化，家屬無法見到往生者最後一面，現在二殯可以先暫存。

黃珊珊指出，下周起，將會提供特殊視窗型的遺體袋，讓家屬瞻仰遺容，如果家屬有祭拜需求，還有拜飯的牌位專區，讓家屬可以做簡單的儀式， 火化場旁邊，也規畫入殮區，家人可以做簡單告別，火化前還會有一個儀式告別區，讓家屬能做簡單的儀式。

此外，疫情亂世中，失去家人的心痛，家屬也不用獨自承受，黃珊珊說，北市也提供24小時喪葬關懷諮詢專線，以及主動電話關懷，希望陪家屬一起度過失去親人的悲傷，並且好好放下，有需要的民眾可以撥打24小時諮詢電話 02-87329762。