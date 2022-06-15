檢調查辦進口商大鑫公司以中國大陸次級品混充美國富樂快篩，行政院長蘇貞昌也批評是黑心無良廠商。不過國民黨立委林奕華卻發現，富樂快篩都是「中國製」，民進黨帶風向稱「中國製劣質快篩試劑混充美國製」，但其實本案關鍵在當初衛福部食藥署是怎麼審查並給予EUA的？當初知不知道所有富樂快篩其實都是中國製？

林奕華查閱富樂原廠官方網站，即說明通過美國FDA的快篩試劑產品就是「中國製」，美國FDA2016年也對該生產基地進行品管認證。請問民進黨宣稱通過台灣EUA的富樂是「美國製」，是從何而來？美國人都用不到美國製的富樂快篩，為何會為區區2300萬人口的國家特製「Made in USA」的富樂快篩？

林奕華質疑，到底當初指揮中心、食藥署是怎麼審核富樂快篩試劑的？廠商真的有提供「美國製」的產品說明書嗎？還是整個中華民國的衛福部官員都是「菜英文」？抑或是走綠色通道就是廠商說什麼，指揮中心就配合什麼？

林奕華指出，所謂的美國製的富樂快篩，根本就是謊言、防疫大騙局，這次的關鍵在於指揮中心給了快篩EUA後，從未查驗產品是否「名實相符」，如果事件真如民進黨所言「黑心中國製快篩混充美國製」，那麼衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅就必須出來說清楚、講明白，當初申請EUA時，是不是就知道所有的富樂快篩都是「中國製」？

林奕華質疑，如果當初廠商是用「美國製」為幌子申請，為何整個指揮中心上上下下少說上百名公務員，都沒人發現世界上根本不存在「美國製」的富樂快篩？民進黨不質疑還好，一質疑問題更多。認真回想起來，當初申請的過程真的疑點重重。

林奕華批評，整個快篩之亂正好證明了國民黨先前指出小吃店、網咖、賣墨水匣通通來代理快篩的不合理之處，絕對不是陳時中講的，「有能力的都來，政府不會有損失」，難道陳時中都不會懷疑，合法、正常的大型醫材商為何都不願意引進快篩？原因很簡單，政治掛帥的採購，正當的商人是不會參與的，小廠商沒被抓到就大賺一筆，被抓到頂多換個名字，風頭過後東山再起。執政黨誠實防疫很難嗎？帶風向「中國製快篩混充」的要不要罰300萬？出來說說當初廠商怎申請EUA？出來解釋為何衛福部都沒有查驗市面快篩試劑是否與當初申請EUA的產品一致？