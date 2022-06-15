疫情重創第二季餐旅市場布局，台北君悅酒店自四月底即提前部署，率先重啟君悅食集，每日午、晚餐時段推出近20款現做外帶餐盒，集結各餐廳招牌菜色，以餐盒、單點、組合餐之銷售模式力拚外帶營收成長，Baguette禮品烘焙坊因應疫情需求，乘勝推出兩款大獲好評的烘焙儲糧箱助攻，亦於初夏時節推出一系列吸睛芒果主題甜點，6月6日起更首度聯手義式冰淇淋名店「Double V」於館內販售獨家甜點，鎖定宅食需求者及上班族。

針對企業居家辦公、分流上班等商務需求拓增，台北君悅續推「黃金時刻．日光假期」12小時行動辦公住房，6月底前入住君悅客房平日每房2800元起，於上午七點至晚間七點使用館內戶外溫水泳池、健身房等設施，加價1千元即可延住至隔日中午退房，亦可累積凱悅天地會員點數。

台北君悅同一時間推出「一泊二食．豪鮮假期」高CP值廣獲旅客搶訂，6月30日前預訂7月底前住宿，豪華客房含浴缸房型平日雙人每晚4888元整，暢食凱菲屋自助早餐及彩日本料理豪華極鮮四人份豪華餐盒，囊括炙燒北海道干貝握壽司、軟殼蟹加州捲、照燒羊排、磯煮薑味九孔等現做美味，每房兩位12歲以下不佔床兒童免費入住並含免費早餐，週六假日每晚加700元。

台北君悅即日起將外帶餐搭配波士頓龍蝦入饌，6月30日前祭出線上購券、7／30前皆可提領、千元有找的澎派海陸餐點拉抬外帶業績，首推漂亮廣式粵味功夫吊燒雞分享餐，菜色包含波士頓龍蝦半隻(作法任選酒釀干燒、上湯魚子或星洲辣椒)與港式臘味飯。漂亮、雲錦中餐廳分別獻上招牌燒全鵝餐、帝王烤鴨三吃大中華外帶家宴，鎖定雙北地區上班族及熱愛美食的外食族，全方位打造宅食儀式感。

豪華版分享餐則主攻肉食主義者，由Ziga Zaga搶鮮推出30盎司牛肋骨佐波士頓龍蝦燴海鮮集，以義大利白酒燴煮波士頓龍蝦、鮮魚、透抽、淡菜、大蛤蜊，佐自製爐烤拖鞋麵包、窯烤義式帕尼尼，每套優惠2280元；還有集結德國豬腳、英式牛排與BBQ美式豬肋排超狂三拼，超值價2780元。

君悅食集主打180元起、現場買五送一的銷售策略持續發酵，現做外帶餐盒好評持續延燒，各廳主廚每週換新菜，近期銷售主打「九宮格豪饗餐盒」以英式下午茶為靈感打造，集結中、日、印、星馬、義法9款異國美味，菜色囊括香蕉葉臘腸米糕、北印扁豆甜甜圈、迷你金枕頭、坦督里烤雞捲餅、避風塘蝦仁豆腐、日式鰻魚飯、法式捲餅、牛肉沙拉、義式爐烤時蔬，以獨特療癒美感搶市。