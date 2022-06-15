皇龍開發(3512)今(15)日舉行股東會，今年將在台南推出兩筆個案，包括總銷15億元的關廟案一、二期，以及總銷11億元的仁德案，分別將在2024年及2025年交屋。

皇龍總銷約10.7億元的「天席」第2季將開始交屋入帳，營收有機會刷新紀錄，2022全年度，除了營建相關個案陸續入帳，另外還有電子事業部接單表現出色，法人看好今年度營收表現，有機會創歷史高。

皇龍開發2021年在台南建案「山見晴」、「雲頂」的交屋入帳帶動下，全年每股純益3.79元。