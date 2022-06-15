大學個人申請及繁星入學15日放榜，彰化女中成績亮麗。（彰女提供／吳敏菁彰化傳真）

大學個人申請及繁星入學15日放榜，彰化女中成績亮麗，5人錄取醫師系、5人台大，總計錄取大學共366人、國立大學205人。

特別值得一提的是陳紋欣，是視障學生，今年為身障生考試榜首，錄取彰師大特教系。高中三年都搭火車上學，有兩位固定的熱心同學陪伴，去年線上課程期間利用淡江大學借助的電腦，透過放大螢幕的滑鼠幫助學習，未來想當老師，幫助身障的孩子。

校長陳香妘表示，有不少學生當初成績都能錄取台中女中

，但是基於離家近，選擇就讀彰女，三年後有優良表現。林育任錄取高雄醫學大學牙醫學系，國中就因科展表現優秀而進入數理資優班，高中科展也大放異彩。劉安琪錄取臺北醫學大學牙醫學系，和爸媽討論也是家族第一位準牙醫師。李貞儂錄取高雄醫學大學牙醫學系，高二萌生對牙醫的興趣。

蔡宛瑾錄取中山醫學大學醫學系，父親是牙醫，自己選擇醫科和父親不一樣的路。謝佩均錄取臺北醫學大學醫學系，父母是小學老師、也是棋藝社社長。劉芊儀錄取台灣大學資管系，父親是電腦繪圖師，對電腦有興趣，也取得APCS證照。

數理資優班導師蕭碧鳳老師，認為這屆108課綱第一屆的學生，聰穎、積極做研究。校友會白素英學姊家住彰化，也特別前來道賀。