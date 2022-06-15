真實版「空幹」？1段影片在網路瘋傳，1對男女在鐵絲網圍牆上忘情發生關係，2人卡在鐵絲網最上方，男子壓在女子身上，下半身猛抽動，不顧下方一票群眾；影片曝光網友笑說「猴王爭霸賽」、「好酷喔！正在製造小蜘蛛耶」，也有網友透露疑似發生在大陸，男子為解救卡住的女方，竟一時衝動做了起來。

臉書「爆廢公社公開版」有網友分享1段影片，影片中1對男女掛在一處鐵絲網圍牆的最高處做出極為猥褻行為，男子全身壓在女子身上，下半身不斷詭異地前後抽動，先是左腳掛在最高處，接著2隻腳都放在高處，影片是下方其中1名圍觀群眾所拍下，全程只拍到男子的背影和2人「歡愉過程」。

1段影片在網路瘋傳，1對男女在鐵絲網圍牆上忘情發生關係，2人卡在鐵絲網最上方，男子壓在女子身上，下半身猛抽動，不顧下方一票群眾。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

影片曝光引發討論，1天內累積近2千則留言，留言稱「猴王爭霸賽」、「也太搞剛了吧，委屈那個女的了」、「為什麼要在那上面做人啊」、「事實證明，不能背對男人，即使在高空沒有床」、「好像是大陸的女生要翻牆進學校然後卡住，男友也不會爬那個，叫同學上去幫忙，結果那個同學一時沒忍住就上了」、「蜘蛛人也是人，但他比較無私，都會把好康的分享給大家，英雄就是跟人家不一樣」、「好酷喔！正在製造小蜘蛛耶」、「用生命在修幹」。