前台北市議員羅智強在立委萬美玲陪同下，今天在桃園區行走為桃園祈福。國民黨桃園市長參選人張善政在行程中巧遇，趕緊停車打氣。張善政說，「行程中巧遇是緣分，風雨澆不熄的是對桃園的使命。我們一起繼續為桃園加油！」
張善政巧遇羅智強、萬美玲。他說，在車上看到，趕快繞回來。羅智強直呼，偶遇真的好有緣分。萬美玲也說，看到這部車突然停車、下車還很訝異。
張善政事後在臉書發文：「行程中巧遇是緣分，風雨澆不熄的是對桃園的使命。我們一起繼續為桃園加油！」
前台北市議員羅智強在立委萬美玲陪同下，今天在桃園區行走為桃園祈福。國民黨桃園市長參選人張善政在行程中巧遇，趕緊停車打氣。張善政說，「行程中巧遇是緣分，風雨澆不熄的是對桃園的使命。我們一起繼續為桃園加油！」
張善政巧遇羅智強、萬美玲。他說，在車上看到，趕快繞回來。羅智強直呼，偶遇真的好有緣分。萬美玲也說，看到這部車突然停車、下車還很訝異。
張善政事後在臉書發文：「行程中巧遇是緣分，風雨澆不熄的是對桃園的使命。我們一起繼續為桃園加油！」
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