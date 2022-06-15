林柏宏化身帥氣特務。（台北市電影委員會提供）

林柏宏扮演隔離宅男。（台北市電影委員會提供）

「2022金片子大賽」今（15日）公布活動代言人由金馬男神林柏宏擔任，形象廣告則邀請《當男人戀愛時》億萬票房導演、去年擔任金片子大賽評審的殷振豪執導，林柏宏於影片中從隔離宅男變身帥氣又時尚的特務，完美展現本屆金片子大賽「想像自由×創意遨遊」之精神，令人期待不已。

從歌唱選秀節目《超級星光大道》出道的林柏宏，2009年主演的電影《帶我去遠方》入圍台北電影節最佳男主角獎和最佳新人獎，2016年憑藉在電影《六弄咖啡館》中精湛演技拿下金馬獎最佳男配角獎，電影戲劇邀約不斷的他，2020年更以《怪胎》入圍金馬獎最佳男主角獎，演技備受肯定，並於2021年獨挑大樑主持第58屆金馬獎頒獎典禮，獲得一片好評。林柏宏全方位跨足歌手、演員、主持領域，讓大家看見他的更多可能性。

殷振豪表示：「廣告短片只有30秒，主要是人物要好玩，這次打造很有男人味、很時髦，又帶有懷舊老派風味的特務！」形象廣告以疫情與隔離為發想，殷振豪談到創作緣由，感嘆在這個疫情時代，隔離已經成為常態，「在隔離的期間，感覺就是有個框架在，有很多事情不能做」，藉由影片傳達打破框架、發揮想像力和創造力，展現金片子大賽「想像自由×創意遨遊」的精神，影片中也以不同層次的光影表現抑鬱、危險後終將看見希望。

林柏宏在2022金片子大賽形象廣告中，一人分飾兩角，化身隔離宅男以及帥氣特務，談到在飯店隔離防疫的角色，他笑說浴袍的造型讓他一穿上就很想躺下，「能坐就不站、能躺就不坐！」一旁的殷振豪開玩笑說：「你剛剛坐在隔壁床上，我以為是你家！」而穿上特務裝後的林柏宏也興奮表示，自己從來沒有演出過這樣的角色，還仔細解說這套造型服裝裡有各式各樣的武器跟秘密，穿上後會不自覺特務上身，「會開始察言觀色，眼神也會變得銳利，即便是閉著眼睛，耳朵也會很仔細聽，任何一點點的風吹草動都會有敏銳的反應。」

談到拍攝現場花絮，林柏宏說：「導演設計許多特務動作，有一場拆天花板出風口的戲，我拆第一下有點太用力，出風口蓋板就在那邊晃，害我有點緊張！」他表示特務角色很迷人，「希望下次還有機會再嘗試！」殷振豪稱讚林柏宏輕易完成在兩個角色間轉換的任務，所以拍攝相當順利，笑說：「我已經準備好要開始跟柏宏拚演技的時候他就下班了！」林柏宏則提醒觀眾：「這個角色後來又有一個反轉，所以大家一定要仔細看廣告，有一個小小的細節，應該會滿好玩的！」

在居家防疫期間，林柏宏透露初期整天都穿著睡衣，但是後來提醒自己要有「儀式感」，刷牙洗臉後會換上出門的衣服，再開始讀書、讀劇本，用這樣的儀式感提醒自己要兢兢業業的工作。林柏宏表示，因為疫情關在家裡，讓他產生很多想法，「若是創作的人，剛好可以運用這份靈感，在被限制的狀態下激發出最大的想像力，如同殷振豪導演運用了隔離的不自在以及緊張的空間感，一名處於隔離狀態渴望自由的男子，搖身一變成眼神銳利的特務，2個反差很大的角色會讓大家在觀賞時很有驚喜！」

談到2022金片子大賽「想像自由，創意遨遊」的精神，林柏宏認為對於創作者來說，在有限制的空間裡面發揮才能夠得到最大自由，一定要有一個框架，才可以知道真正的自由是什麼，他鼓勵表演者與創作者：「往舒適圈外面踏，就會讓我們有不一樣的樣貌，就像這次演特務角色是一個很新的挑戰，如果不演的話真的不知道那些動作、態度，對我來說是一個很棒的打破框架。」而殷振豪則認為必須先放得開，不能被框住，靠著演員的表演、主創的努力來達到一個最好的狀態。

「2022金片子大賽」徵件於8月21日截止，鼓勵各環節的專業人才表現，募集15分鐘內的精彩影像，共同角逐60萬首獎以及總獎金100萬。今起形象廣告陸續於金片子大賽粉絲專頁、影委會Youtube、台北捷運月台、及戶外廣告看板播出，透過形象廣告的公開，希冀激發更多具有潛力的創作者，在後疫情時代創作不停歇，用自己的方式說出獨特的故事。