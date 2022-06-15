美銀證券指出，嘉澤（3533）身為全球CPU插槽大廠，在桌機市占率30～35％、伺服器市占20～30％。預期受惠桌機、伺服器平台持續升級，伺服器CPU市場規模增長，營收組合改善等利多，初評「買進」，推測合理股價1,020元，未來可望挑戰千金。

外資看好，嘉澤2022～2024年的毛利率將維持亮眼表現，同期間營收、獲利的年複合成長率分別達15％與18％。

外資估算，嘉澤2022年每股純益50.1元，每股獲利突破五個股本，較前年度大增50.3％，2023年、2024年每股純益更上層樓，來到60.03元與69.66元，形同每年多賺一個股本，獲利成長幅度相當驚人。

展望2022年，下半年仍是傳統旺季，桌機及伺服器之CPU插槽都將升級，而DRAM插槽改採SMT製程也使其單價翻倍。法人指出，桌機業務方面，Alder Lake去年底上市，其Socket V於2021年底滲透率15％，目前約30～40％，下半年預期將達70％；Ryzen 7000系列6～7月部分客戶開始生產，第三季多數客戶開始量產。

伺服器方面，Whitley目前滲透率約30％，年底將可達70％；SMT的DDR4滲透率30～40％，下半年接近60％；Eagle stream由於晶片延後，估年底滲透率低個位數，2023年第一季會正式放量，而Genoa則還在送樣階段，2023年下半年才會放量。

根據研究機構估算，由於新平台升級，CPU、DRAM插槽單價將成長20～60％與100％，加上預估今年伺服器出貨量仍將成長6.4％、達1,818萬台，預估2022年嘉澤在桌機及伺服器業務將各成長24％、28％。