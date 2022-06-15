錄取台大社工系板橋高中許佳蕙策畫的雞蛋糕攤位。（新北市教育局提供）

大學個人申請入學今天放榜，其中錄取中正大學企業管理學系的竹圍高中同學艾威朋、以及錄取國立臺東大學體育系的雙溪高中同學蘇宇凡，都是新住民子女學生，蘇宇凡一直希望能考取國立大學，為家裡減輕負擔，如願以償考取國立大學，讓他開心不已。

艾威朋自小受到父母的薰陶，早就立定志向以商學院為目標，但數學成績起伏不定始終是最大的阻礙。儘管前兩次模擬考數學不到均標，但他努力研讀，下課更是抓緊時間跟數學老師討論解題，到第三次模考終於考到前標，在學測更上層樓，考出比全體前標更高的好成績。而商學院另一個重點科目英文，他一直維持一定水準，應試當天保持平常心，臨場發揮更得心應手，順利拿下英文科滿級分。

板橋高中同學許佳蕙今年以申請入學錄取台大社工系，許佳蕙母親罹患罕見疾病多發性硬化症，家中經濟靠經營傳統小型雜貨店維持，在板中三年期間，她除申請學校教育儲蓄戶補助的生活津貼外，還擔任校內工讀生，以工讀費用補助家庭支出費用。

新北高中李忠豫同學錄取臺大動物科學技術學系，放棄薇閣國中部直升機會，選擇新北市在地就學，為新北高中當屆高分榜首，免除舟車勞頓，在地教學環境大幅提升，讓在地學子充分享受優質教學環境與資源。

新北巿公私立高中職今年報名人數總計8660人，錄取5311人，其中有940人錄取國立大學，其中錄取臺灣大學的學生共計23人、清華大學38人、交通大學17人、政治大學35人、成功大學20人、師範大學51人、中央大學28人、中興大學34人、中正大學28人，以及中山大學23人。

新北市教育局長張明文表示，新北市為鼓勵學生在地就學，透過辦理「新北創新教育加速器計畫」、「在地就學大聯盟計畫」以及「新北市立高級中等學校辦理學生獎助學金實施計畫」以充實學生的知能、鼓勵學生向上學習。這次個人申請錄取的學生裡近九成為三年前選擇在地就學的新北市國中畢業生，顯見在地就學政策極佳的成果。